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Что грозит нарушителям карантина: украинцам показали печальное фото из США

вторник, 31 марта 2020, 02:05
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В США растет число заболевших и умерших от коронавируса Covid-19: тела жертв вируса хранят в передвижных моргах рядом с госпиталями.

Соответствующее фото опубликовал в Telegram блогер Тарас Березовец.

Рядом со снимком тел умерших от коронавируса блогер разместил другое фото – из леса под Киевом, с автомобилями людей, которые в период карантина решили отправиться "на шашлыки".

"Только два фото. На одном тела умерших от коронавируса в рефрижераторе рядом с одним из госпиталей Нью-Йорка. На втором окрестности одного из озер Киева вчера. No comment", – пишет Березовец.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 - летальных, 6 пациентов выздоровели.

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