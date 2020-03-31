Украину продолжает заметать снегом: яркие фото и видео из разных областей

В последний день месяца, 31 марта, Украину засыпало снегом.

Снимками и видео поделились пользователи в социальных сетях.

Украинцев удивила такая погода весной, хотя это и не большая редкость. Синоптики также предупреждали о похолодании в этот день.

Смотря на то, что снег практически не радовал жителей столицы зимой, то и весной его точно не ждали.

Осадки в виде снега прошли во многих областях страны. Также белым покрывалом укрылась земля и на юге.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 марта, в Киеве удивила погода: в конце первого месяца весны начался снег.

Напомним, в сети пользователи высмеяли холодную погоду в Украине, которая пришла в страну в последний день марта и принесла снегопады.