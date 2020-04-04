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Потеплеет до +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшую неделю

суббота, 04 апреля 2020, 16:32
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Фото: Фото из открытых источников

В воскресенье, 5 апреля, в Украине будет сухо, тепло и солнечно. А с понедельника грядет ощутимое потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"В воскресенье ожидается ночью от 2 тепла до 2 мороза, на юге + 1 + 5 градусов, а днем 9-13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов", - написала она.

По ее словам, в Киеве в воскресенье также будет сухо, солнечно, ветрено.

"Ближайшей ночью от 1 тепла до 1 мороза, завтра днем +10, +11 градусов", - уточнила синоптик.

С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до + 16 + 20 градусов.

"В дальнейшем столбики термометров погонят выше и выше", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в украинских Карпатах продолжается настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже закончился первый месяц весны.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

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