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Появились новые подробности ЧП с пассажиркой в поезде "Укрзализныци": видео

вторник, 25 декабря 2018, 20:47

Пострадавшая вследствие инцидента в поезде 58-летняя украинка рассказала детали происшествия.

Об этом сообщает ресурс "Краина24".

По словам Надежды, пострадавшей в результате падения в вагоне верхней полки, она ехала вместе с друзьями в Карпаты.

"Сверху умостилась на ночь среднего телосложения знакомая Галина. Голова пассажирки верхней полки была над ногами потерпевшей... Через 6 часов поездки, за 15 минут до станции Тернополь, женщина проснулась от грохота и страшной боли в области таза. На ногах лежала часть верхней полки, а на полу – подруга. Полка была на мне, и женщина скатывалась вниз. Я лежала на правой стороне, оборвалась часть полки - хорошо, что не вся, иначе упала бы мне на голову. Я не могла двигаться", - рассказала пострадавшая.

Однако работники железной дороги заявили, что пассажирка с верхней полки упала по своей неосторожности.

"Едва лежак сорвался, пассажиры потребовали у проводницы составить акт, она же починила неисправность. В документах АТ "Укрзализныця" указано, все крепления исправные, а виновна пассажирка, потому что свалилась сверху", - пояснила женщина.

Надежда также добавила: "Она спала, как и я, но все крепление упало. Они дали мне акт, который заполнил начальник поезда, в нем указал, что никакой неисправности не было. Он вел себя по-хамски, кричал, грозился вызвать полицию. Но друзья настаивали, они видели: половина полки лежала на мне".

Напомним, ранее в сети дочь пострадавшей Надежды рассказала про инцидент с матерью.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" закупит машины в 5 раз дороже аналогов у предприятия, связанного с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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