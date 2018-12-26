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Из-за непогоды водители стоят под Полтавой 12 часов: видео гигантской пробки

среда, 26 декабря 2018, 15:55

Из-за заторов въезд в Полтавскую область 26 декабря закрыли для всех видов транспорта.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.

"В связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев-Харьков и на Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

В связи с сохранившимися сложными погодными условиями водителей просят временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути.

Также в сети появилось видео гигантского затора под Полтавой, в которой водители вынуждены стоять уже более 12 часов.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине синоптики обещают осадки в виде снега, из-за коллапса на дорогах в результате непогоды некоторые трассы перекрыли.

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