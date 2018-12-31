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Захарченко и все-все-все: в сети показали праздничную "бригаду 200" у боевиков

понедельник, 31 декабря 2018, 16:15

В 2018 году боевики на Донбассе, кроме ликвидированного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, потеряли множество других "бойцов".

Соответствующий фотоколлаж публикует на своей странице в Facebook блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200 бригада. Итоги подведены, грамоты выписаны. Завтра праздничный приказ за 2018 год. Все будет Украина и победа за нами!", – пишет Штефан.

"Было бы хорошо не иметь вообще такой статистики! Но как теща каже (що маємо, то маємо). И раз эти пи**ры пришли к нам в Дом то в будущем году такая доска почета должна быть больше!", – также отмечают в комментариях к посту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а они, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили.

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