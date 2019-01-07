Убийство в Киеве сотрудника УГО: жена погибшего опровергла слухи и рассказала, как все было

Жена убитого в Киеве сотрудника УГО Василия Хмелюка рассказала подробности трагедии.

Об этом жена Василия Алина Хмелюк написала на своей странице в Instagram.

"Убили Моего Мужа! Расскажу все как есть, так как сил нет читать этот бред журналистов", - написала она.

Алина описала ситуацию, уточнив, что она с мужем, сыном, родственниками и друзьями возвращались из гостей на машине. На въезде в квартал Василий не пропустил собаку, которая принадлежала подозреваемому в убийстве Петру Очеретяному. На этой почве у них начался конфликт. Василий вышел из машины, чтобы поговорить и выяснить ситуацию. Однако боксер ударил его в голову и он упал.

Также Алина подчеркнула, что пистолета у ее мужа не было. Подъехавшая "скорая" уже не смогла помочь Василию. Он умер на месте от кровоизлияния в мозг.

Как сообщал "Апостроф", суд решил взять под стражу на два месяца с альтернативой залога боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника госохраны в Киеве. А позже он рассказал свою версию конфликта.