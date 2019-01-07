В страшном ДТП под Тернополем погиб сын украинского дипломата: фото

В смертельной аварии под Тернополем с участием фуры и легкового автомобиля, которая произошла в пятницу, 4 января, погиб сын украинского дипломата Павла Працюка – 11-летний Михаил.

Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Турции.

"Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором получил много побед и который очень любил", - говорится в сообщении.

Как передает издание 20 хвилин, погибший мальчик - игрок команды U-12 КУ "ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта". Был вратарем, мечтал о спортивной карьере.

"Миша сидел впереди. Он был высокого роста, поэтому уже имел право занять соседнее с водителем сиденье. Погиб и водитель - Валерий Мельницкий. Он часто привозил детей на тренировку, бывал в Тернополе часто, это связано с работой. Его сын и еще один мальчик сидели сзади, на момент аварии именно спали. Слава Богу, что они остались живы", - цитирует издание слова тренера мальчика Романа Курдупеля.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Мукачевском районе произошла смертельная авария, водители автомобилей погибли и пострадал ребенок. Также 4 января в Запорожской области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель госпитализирован. А 3 января под Львовом произошло жестокая авария с двумя микроавтобусами и цистерной.