Нападение на главу топ-компании в Харькове: появился фоторобот подозреваемого

Правоохранители показали фото преступника, который совершил нападение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО"Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Его приметы: на вид 23-25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном. Уважаемые граждане! Если у вас есть какие-либо информация о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом", - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на Исаева произошло вечером в субботу, 12 января. Как отмечается, двое нападавших в масках дожидались его у лифта в доме по улице Танкопия.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом двое неизвестных убили ножом 53-летнего мужчину.