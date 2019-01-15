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Нападение на главу топ-компании в Харькове: появился фоторобот подозреваемого

вторник, 15 января 2019, 20:35

Правоохранители показали фото преступника, который совершил нападение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО"Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Его приметы: на вид 23-25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном. Уважаемые граждане! Если у вас есть какие-либо информация о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом", - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на Исаева произошло вечером в субботу, 12 января. Как отмечается, двое нападавших в масках дожидались его у лифта в доме по улице Танкопия.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом двое неизвестных убили ножом 53-летнего мужчину.

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