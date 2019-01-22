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Позывной "Леший": в сети показали ликвидированного танкиста ДНР

вторник, 22 января 2019, 02:28

Погибший 8 января от взрыва гранаты в Донецке боевик Александр Чучин, по прозвищу "Леший", служил в танковых войсках так называемой ДНР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"200 бригада 08.01.19 пополнилась очередным бойцом. Чучин "Леший" Александр, танковый батальон "Дизель" Дырляндии. Все будет Украина и победа за нами!", – пишет Штефан.

Также он опубликовал фото погибшего боевика.

Чучин родился в 1983 году в Артемовске, Луганской области. Он погиб 8 января от взрыва гранаты в квартире.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о смерти еще одного боевика на Донбассе родом из Донецка.

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