​Появились фото прощания с бывшим командиром ВСУ, защищавшим Мариуполь

19 января от болезни сердца в Мелитополе умер участник боевых действий на Донбассе Сергей Садовский с позывным "Китаец".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Сергей Сердюк.

"23 января в г. Мелитополь состоялось прощание с умершим бойцом АТО Сергеем Садовским. Выразить соболезнования семье и близким и провести героя в последний путь пришли друзья и сослуживцы погибшего.

Садовский Сергей Анатольевич родился в 1976 году в городе Мелитополе. Был призван в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации 08.04.2015, далее продолжил службу по контракту на должности командира стрелкового отделения, получил звание младшего сержанта. Был освобожден в результате демобилизации 16.01.2019 .. Сергей Садовский имел ряд наград, в том числе медаль "За оборону Мариуполя". В результате участия в военных операциях стал инвалидом войны 3-й группы. Без мужа и отца остались его жена и двое детей 2012 и 2014 рождения ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в июне 2018 года у бойца 56 ОМБр Сергея Садовского произошел скандал с водителем маршрутки, который пытался разорвать его удостоверение участника боевых действий.