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Опубликовано фото ранения у украинского моряка, плененного россиянами в Азовском море

суббота, 26 января 2019, 11:51

В России утверждают, что рука пленного украинского моряка Василия Сороки, который получил ранение при захвате в Керченском проливе, распухла от "использования эспандера".

Об этом со ссылкой на российских властей сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Только что по телефону получила информацию от Советника президента РФ, председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова относительно физического состояния Василия Сороки. Главный врач медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и по словам врачей рука парня отекла из-за использования эспандера", – пишет Денисова.

В то же время, адвокат и правозащитница Евгения Закревская опубликовала фото раны Сороки и высказала другое мнение по поводу причин опухания руки.

Напомним, подробнее о захваченных моряках читайте в материале "Апострофа": Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию.

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