Сосед рассказал о рабской жизни девушки, чей труп нашли в чемодане в Днепре: видео

Одноклассник и сосед загадочно убитой в Днепре Дарьи Белоус рассказал, каким тяжелым было ее детство.

Об этом говорится в сюжете Говорить Україна.

По его словам, пока ее одногодки гуляли со сверстниками, Даша помогала маме рубить дрова.

"Тащила дрова из леса. Занималась неженской работой", - говорит он.

И несмотря на все тяготы, она продолжала общаться с матерью, потому что была уверена, что мать у нее одна. Дарья любила маму несмотря ни на что.

Также журналисты узнали, что Дарья два года не ходила в школу, поскольку над ней издевались одноклассники.

"Даша постоянно была дома. Одевалась плохо. Она хотела такого же уважения, как и все дети, а над ней издевалась не только мать, но и одноклассники. Даша вставала в 4 утра, готовила маме кушать, а если она это не сделала ее били или выгоняли из дома", - рассказал парень.

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Как сообщал "Апостроф", ранее появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.