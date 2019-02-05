Убийство Гандзюк: в сети показали как СБУ "братается" с подозреваемым

Появились фото из Херсона, на которых можно увидеть заместителя начальника Херсонского областного управления СБУ Юрия Мотрука в обнимку с заместителем председателя Херсонской ОГА Евгением Рищуком, которого считают подозреваемым в убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю?" Гандзюк в Facebook.

"Нас спрашивают, как на следствие может влиять статус заказчиков убийства Гандзюк? Почему важно снять их с должностей? Все очень просто. В красной футболке на фото заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук (Блок Петра Порошенко). В пиджаке и без волос - заместитель начальника Херсонского областного управления СБУ Юрий Мотрук. Это празднование Нового года 2018/2019 в ресторане Рищука. И это спайка силовиков и людей на высших должностях области", - говорится в сообщении.

В сети стали комментировать снимки.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец Гандзюк показал страшные фото дочери после нападения.