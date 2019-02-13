Убийство Гандзюк: суд просят отпустить Мангера за 1 млн гривен

За главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне готовы внести залог в один миллион гривен.

Об этом сообщает Громадське.

Как передает издание, соответствующее заявление о готовности внесения залога обнародовали адвокаты Мангера на заседании суда в среду, 13 февраля.

Уточняется, что залог готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс". Именно трое представителей этого объединения защищают Мангера в суде.

Отметим, что меру пресечения Мангеру начали избирать во вторник, 12 февраля, в Шевченковском суде Киева. Но вскоре суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 12:30 13 февраля.

Как сообщалось, ранее в Херсоне озвучили мотив Мангера. Детально о деле Гандзюк, читайте в материале "Апострофа": Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища.