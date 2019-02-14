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Беженка из Донецка устроила кровавую поножовщину в России: фото

четверг, 14 февраля 2019, 10:37

В Санкт-Петербурге (Россия) местную жительницу восемь раз ударила ножом беженка из Донецка.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел 5 февраля в детском саду № 45 Санкт-Петербурга. Беженка из Донецка ударила ножом местную жительницу за то, что ее исключили из родительского чата дошкольного учреждения.

Как рассказала пострадавшая Анна Михайлова, нападавшая вела себя в чате неадекватно - без конца просила ей помочь, а увидев в группе телефоны других родителей, стала им названивать. При этом семья не казалась бедной, пострадавшая добавила: "ребенка возили на такси".

Родители попросили Анну удалить даму из чата. Тогда та начала ей угрожать - Анна даже обратилась по этому поводу в полицию, но ее заявлению хода не дали.

Сейчас сообщается, что полиция все же проводит проверку по факту инцидента.

В Telegram-канале Varlamov News опубликовали скриншот переписки родителей и фото пострадавшей после нападения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве арестовали полицейского, который напал с ножом в парке на 12-летнего ребенка. Также под Киевом двое неизвестных убили ножом 53-летнего мужчину.

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