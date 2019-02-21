​У Пушилина запустили антиукраинский фейк о подготовке покушения на кума Путина

В так называемом "МГБ ДНР" сообщили о "планировании покушения" спецслужб ВСУ на украинского политика и кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом написал блогер Necro Mancer.

"Известно, что покушение на В. Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8 отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), базирующегося в г. Хмельницкий", - написали оккупанты.

"Пи*дец Куму", - прокомментировал сообщение боевиков блогер.

Также, по словам оккупантов, подготовка "покушения" якобы будет осуществляться под "руководством специалистов из США".

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"О, опять у них веселье. Шо там синие бочки, интересно, разгрузили в Красногоровке?", "Знаете, что злит в этом тексте - что это выдумка. Что нет никакой группы ликвидаторов, которые в ближайшем будущем таки выполнили б задание...", "Нууу, группа не обязательно готовится в Хмельницком. Есть много других интересных мест. То же Молькино, к примеру", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", днями в так называемой ДНР рассказали историю о африканце, над которым якобы поиздевалась СБУ и выбросила в "серой зоне" на Донбассе умирать.