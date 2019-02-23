Названы фамилии погибших в ДТП под Луцком, устроенном экс-начальником полиции: фото

В результате ДТП в Волынской области, виновником которого, предварительно, является экс-начальник местной полиции Геннадий Епифанович, погибло двое людей: таксист Олег Мирошников и его пассажир, София Швец.

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Муж погибшей, Юрий Швец обратился к правоохранительным органам с требованием наказать подозреваемого виновника трагедии, Геннадия Епифановича.

"Моя жена вчера возвращалась с работы домой на "Морячок-такси", ехали где-то в 5-7 часов. Позади них ехал этот. Сразу говорю: если какие-то его товарищи, друзья или супер-пупер влиятельные знакомые будут обращаться, то нам все равно! Нам не надо ни помощи, не вызваниваете нас, не ищите. Он должен получить наказание согласно действующему законодательству. Я говорю о Геннадие Епифановиче, бывшем начальнике уголовного розыска полиции. Этот пьяный "человек" должен получить наказание, потому что он на тот свет отправил двух человек. Невинные люди ехали домой, а это пьяное быдло позволяет себе садиться за руль нетрезвым. Его нужно наказать, чтобы знакомые не "замяли" дело. Обращаюсь к правоохранителям: поверьте мне, мне очень трудно, эмоции очень сильные, сложные, такое ощущение, что это какой-то кошмарный сон. Наказать необходимо, чтобы он не совершал подобного и другие думали головой", – говорит Швец.

София Швец работала инженером в компании "Волыньоблэнерго". В аварии также пострадала ее дочь, Кристина. По словам Юрия Швеца, состояние дочери нормализовалось, угрозы ее жизни нет.

У погибшего водителя Олега Мирошникова осталась без отца 12-летняя дочь.

Похороны жертв аварии пройдут 23 февраля.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ровенской области в пятницу, 22 февраля, произошло лобовое ДТП с участием Porsche Cayenne и Daewoo Sens, в результате которого три человека погибли, пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.