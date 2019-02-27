​Гладковский подтвердил закупку деталей для ВСУ в России: подробности

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский, сын которого попал в скандал из-за расследования журналистов программы "Наші гроші", подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупается в Российской Федерации.

Об этом Гладковский сказал в эфире телеканала Zik.

"Действительно подтверждаю, что часть (часть запчастей для военной техники, - ред.) мы завозим оттуда, где она производится. Это очень сложная задача, в которой задействованы и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют достаточно важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - сказал Гладковский.

Он добавил, что "главное, чтобы танки, которые отремонтированы, модернизированы, стреляли и выполняли боевую задачу".

В то же время, замсекретаря СНБО заявил, что расследование "Наших грошей" - "вранье" и "грязные технологии".

Как сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмывании" сотен миллионов гривен на них.