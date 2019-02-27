РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

23:03
Победитель Евровидения от Украины сделала жесткое заявление в адрес организатора Нацотбора
22:59
​На украинской границе накрыли банду таможенников: оперативное видео
22:56
Скандальное ДТП с Зайцевой: адвокаты готовят новое расследование
22:41
​Снесло полголовы: в сети показала фото нового "груза 200" у боевиков
22:16
​Гладковский подтвердил закупку деталей для ВСУ в России: подробности
21:52
​Скандал с хищениями в Минобороны: фигурант расследования пошел в суд
21:44
Организаторы Евровидения прокомментировали "демарш" Украины
21:15
​Нелогично: в Кабмине намекнули на ошибку с отказом от Евровидения
21:10
Порошенко анонсировал новый закон о наказании за незаконное обогащение
21:05
Скандал вокруг Минобороны предложили передать в ВСК Верховной Рады
21:05
Реал - Барселона: стартовые составы
20:51
Луцкий горсовет принял радикальное решение из-за скандала вокруг Минобороны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Гладковский подтвердил закупку деталей для ВСУ в России: подробности

среда, 27 февраля 2019, 22:16

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский, сын которого попал в скандал из-за расследования журналистов программы "Наші гроші", подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупается в Российской Федерации.

Об этом Гладковский сказал в эфире телеканала Zik.

"Действительно подтверждаю, что часть (часть запчастей для военной техники, - ред.) мы завозим оттуда, где она производится. Это очень сложная задача, в которой задействованы и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют достаточно важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - сказал Гладковский.

Он добавил, что "главное, чтобы танки, которые отремонтированы, модернизированы, стреляли и выполняли боевую задачу".

В то же время, замсекретаря СНБО заявил, что расследование "Наших грошей" - "вранье" и "грязные технологии".

Как сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмывании" сотен миллионов гривен на них.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: