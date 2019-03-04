Скандал вокруг хищений в армии: особняк главного фигуранта сняли с дрона

В сети опубликовали фото с высоты особняка сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, которого называют организатором коррупционной схемы в оборонной сфере.

Об этом сообщает издание "Инфоресист".

Активисты организации "Национальный корпус" провели акцию протеста под домом 22-летнего Игоря Гладковского и запечатлели на дроне фото его дома.

Также видео митинга опубликовали на странице в социальной сети. На кадрах можно увидеть элитный особняк Гладковского-младшего в Козине под Киевом с высоты птичьего полета.

Напомним, расследование журналистов по контрабанде и откатам с нее в "Укроборонпроме", в которых якобы участвовали соратники президента Петра Порошенко, вызвало бурный резонанс в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО на время выяснения обстоятельств скандала с расследованием журналистов о контрабанде и хищениях в "Укроборонпроме".