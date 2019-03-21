Были взрывы и погони: известный украинец отреагировал на скандал со стрельбой по нему и показал фото

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров раскрыл детали "нападения" на него, кадры которого были опубликованы в YouTube канале ACTOR FIGHT.

На видео известный путешественник убегает, а затем, а в него стреляют. В сети решили, что на журналиста было совершено нападение во время экспедиции в Бразилии.

Сам ведущий заверил, что с ним все в порядке, а опубликованные кадры были постановочными.

"Друзья, только увидел, какой кошмар в сети и сколько сотен сообщений в моих телефонах. Спешу еще раз подчеркнуть: я жив и здоров. На видео кадры со съемок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста — это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съемки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица. Выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. По сути, выложил себя — на видео он бежит за мной с пистолетом в роли бандита. Он же — каскадер и организатор съемок. Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: Это просто шутка", - сообщил Комаров в Facebook.

При этом он рассказал, что крик на видео был реальным, так как пиропатрон с искусственной кровью был плохо установлен и выстрелил четко ему в ухо.

"Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съемка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства", - сообщил ведущий.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 марта на одесского журналиста, телеведущего "Думской ТВ" Александра Новицкого было совершено нападение.