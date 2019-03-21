На Донбассе поймали боевика из банды "Призрак": опубликовано видео

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных сил задержали в районе проведения операции объединенных сил боевика так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ.

По данным спецслужбы, в течение июня 2014 - марта 2018 года он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

"В частности, находясь в террористической группировке боевиков "Призрак", а затем в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками "Народной милиции ЛНР", боевик как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутки и других", - говорится в сообщении СБУ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото снайпера боевиков незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ).