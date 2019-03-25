Боевик из базы МВД пополнил "бригаду 200" на Донбассе: опубликованы фото

В сети удалось идентифицировать одного из боевиков, ликвидированных на Донбассе – им оказался разыскиваемый МВД гражданин Украины Геннадий Зубенко.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Геннадий Зубенко, позывной "Рыжий", был ликвидирован на Донбассе 6 февраля 2019 года. Позже информацию о его личности удалось найти в одной из групп сторонников боевиков в соцсетях.

Зубенко, родившийся 6 апреля 1970 года, был родом из Красного Лимана Донецкой области.

С 10 марта 2015 года Зубенко находился в базе разыскиваемых преступников Министерства внутренних дел. По нему было принято решение суда об аресте за создание незаконного военного формирования.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.