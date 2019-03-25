РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

00:19
Боевик из базы МВД пополнил "бригаду 200" на Донбассе: опубликованы фото
00:10
Нидерланды - Германия: видео голов

24 марта

23:49
В Украине выпустили памятные монеты о Томосе: опубликовано фото
23:40
Сборная Германии в феерическом матче обыграла Нидерланды в отборе Евро-2020: видеообзор
23:22
Появилось видео жуткого смертельного ДТП в Одессе
22:44
В США закончили расследование о возможном сговоре Трампа с Россией
22:13
В Венесуэлу прибыли российские военные: опубликованы фото и видео
21:28
В Польше в ДТП с BMW погибли трое граждан Украины
20:49
Назад в рассеюшку? В Украине разгорелся скандал из-за школьного учебника
20:10
Жертвами резонансного ДТП в Одессе оказались дети известных бизнесменов
20:05
Сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020: яркое видео
19:40
Масштабный пожар парализовал движение по двум дорогам в Ровно: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевик из базы МВД пополнил "бригаду 200" на Донбассе: опубликованы фото

понедельник, 25 марта 2019, 00:19

В сети удалось идентифицировать одного из боевиков, ликвидированных на Донбассе – им оказался разыскиваемый МВД гражданин Украины Геннадий Зубенко.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Геннадий Зубенко, позывной "Рыжий", был ликвидирован на Донбассе 6 февраля 2019 года. Позже информацию о его личности удалось найти в одной из групп сторонников боевиков в соцсетях.

Зубенко, родившийся 6 апреля 1970 года, был родом из Красного Лимана Донецкой области.

С 10 марта 2015 года Зубенко находился в базе разыскиваемых преступников Министерства внутренних дел. По нему было принято решение суда об аресте за создание незаконного военного формирования.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: