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В супермаркете Запорожья вора настигла мгновенная карма: опубликованы фото

среда, 27 марта 2019, 17:05

В Запорожье вор, после совершения кражи на втором этаже супермаркета, сразу же попал в опасное ЧП.

Об этом сообщается на Instagram странице "Это Запорожье".

Как отмечается, инцидент произошел на улице Счастливой в супермаркете АТБ. Подозреваемый в краже убегал от охраны, однако пол под ним провалился, и он рухнул в прикассовую зону. В результате падений незадачливый вор получил травмы.

"Как на самом деле выглядит "охрана, отмена!" На Счастливой, вор на втором этаже совершил кражу, и убегая провалился в прикассовую зону АТБ. Травмированного ворюгу забрала полиция", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 4 марта на камеру наблюдения одной из заправок Киева попал наглый молодой вор.

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