Под Херсоном поймали серийного насильника

В полицию Геническа Херсонской области обратилась 23-летняя местная жительница, которая рассказала, что по дороге на нее напал неизвестный, затащил на пляж и изнасиловал. Кроме того, нападавший отобрал у жертвы мобильный телефон.

Как сообщает "Типичный Херсон", насильник по описанию девушки был невысокого роста. Из одежды она вспомнила только серый свитер.

Патрульные обнаружили подозреваемого возле супермаркета. При себе он имел украденный у девушки мобильный телефон.

Оказалось, что нападавший уже трижды судим, и все разы за изнасилования.

Начальник Генического отдела Национальной полиции Сергей Балута заявил, что сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 февраля к более чем двум годам тюрьмы приговорили 30-летнюю женщину из-за ложного сообщения об изнасиловании.