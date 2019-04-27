Бойцы ВСУ нанесли по боевикам мощный ответный удар: названы серьезные потери

26 апреля боевики 23 раза обстреливали позиции ВСУ, ранив двух украинских бойцов, и получили достойный ответ: два оккупанта уничтожены, четверо ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минским соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

В то же время по данным разведки, бойцы ВСУ в ответ уничтожили двух оккупантов, еще четырех - ранили. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили вражеский грузовик.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 26 апреля, в Каменском Днепровской области простились с погибшим на Донбассе 27-летним командиром автослужбы 503 бригады Владиславом Седневым.