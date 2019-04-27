RU   UA   EN  

суббота, 27 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 апреля

04:43
Опубликовано видео двойного удара бойцов "Правого сектора" по российским военным на Донбассе
03:32
Годовщина аварии на ЧАЭС: появились свежие фото стадиона-призрака в Припяти
02:26
В России женщина устроила кровавую резню из-за выборов в Украине: опубликовано фото
02:20
Повзрослевшая звезда "Гарри Поттера" показала фигуру в уникальном купальнике
01:33
Под Киевом мужчину больше года держали в плену квартирные аферисты: фото
00:27
В Беларуси создали "убийцу зомби" на колесах: опубликованы фото и видео

26 апреля

23:56
В российском СИЗО, где содержатся украинские моряки, произошло смертельное ЧП: подробности
23:33
Стала известна реакция США на указ Путина о паспортах на Донбассе
23:02
Коммунальщики в Киеве изобрели новую "технологию" ремонта дорог: опубликовано видео
22:45
Трамп принял важное решение по торговле оружием: что известно
22:35
США расширили санкции: стало известно, кто попал "под обстрел"
22:02
Украинские фанаты ярко отметили юбилей знаменитого хита про Путина: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опубликовано видео двойного удара бойцов "Правого сектора" по российским военным на Донбассе

суббота, 27 апреля 2019, 04:43
переглянути новину українською

На Донбассе бойцы "Правого сектора" нанесли удары по позициям российских военных, сняв это на видео.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook командир первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло.

"Что делает 1ОШР ДУК ПС на передовой? - уничтожает врага :) Прямое попадание ПТУРом (противотанковая управляемая ракета - ред) в ДЗОТы (замаскированная огневая точка - ред) российских военных", - говорится в подписи.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками нанесли массированный удар, в результате которого были ликвидированы восемь боевиков.

Ранее волонтер опубликовал снятое с воздуха видео ликвидации бойцами ВСУ двоих оккупантов и уничтожения вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: