Опубликовано видео двойного удара бойцов "Правого сектора" по российским военным на Донбассе

На Донбассе бойцы "Правого сектора" нанесли удары по позициям российских военных, сняв это на видео.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook командир первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло.

"Что делает 1ОШР ДУК ПС на передовой? - уничтожает врага :) Прямое попадание ПТУРом (противотанковая управляемая ракета - ред) в ДЗОТы (замаскированная огневая точка - ред) российских военных", - говорится в подписи.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками нанесли массированный удар, в результате которого были ликвидированы восемь боевиков.

Ранее волонтер опубликовал снятое с воздуха видео ликвидации бойцами ВСУ двоих оккупантов и уничтожения вражеской техники с боеприпасами на Донбассе.