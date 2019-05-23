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Участие войск Путина в войне на Донбассе: появились фото новых доказательств

четверг, 23 мая 2019, 13:35
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Генеральная прокуратура Украины получила новые доказательства военного присутствия Российской Федерации в оккупированных районах Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Прокуроры ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения операции Объединенных сил снайперскую винтовку СВД с оптическим прицелом ПСО-1.

Винтовка российского производства оснащена штатным заводским прикладом и цевьем, которые поставляются по заказу ВС России. Ею был вооружен уничтоженный неподалеку от Красногоровки вражеский снайпер.

Кроме этого, неподалеку от Водяного военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили реактивный огнемет "МРО-А" калибра 72 мм с выстрелом в характерном для ВС России камуфляжном окрасе.

По предварительной информации Министерства обороны Украины, данного вооружения на обеспечении украинской армии нет.

"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - заявил Андрей Лысенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика, которого позже удалось опознать волонтерам.

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