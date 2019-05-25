RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 мая

13:50
Подарок от Путина: в Аргентине на экс-президента завели серьезное дело
13:38
В ближайшее время власти "обрадуют" украинцев повышением тарифов - Рабинович
13:37
Быстрота реакции поражает: командиров ВСУ напугал скандал вокруг военной техники
13:18
Канны-2019: названы первые лауреаты кинофестиваля
13:17
Охрана Kadorr Group объявила охоту на скандального активиста из Одессы - СМИ
13:06
Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс: видео
13:03
Коломойский заинтересован в отмене энергореформы - эксперт
12:58
Гопник со свастикой: в сети показали фото "груза 200" у боевиков ДНР
12:30
Где смотреть онлайн Шахтер - Мариуполь: расписание трансляций
12:28
Журналисты раскрыли подробности о теневом "регионале" в команде Зеленского: фото и видео
12:03
В Крыму вспыхнул масштабный пожар в дельфинарии: фото и видео
11:48
Ярош и 300 "спартанцев": волонтеры раскрыли данные о сотнях наемников Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России

суббота, 25 мая 2019, 14:04
переглянути новину українською

Новые санкции, введенные Кабинетом министров Украины против России, вряд ли как-то повлияют на экономику РФ и носят скорее "фейковый" характер.

Об этом "Апострофу" рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

По его словам, острие санкций против России находится не в Украине, а в США и Европейском Союзе.

"Там есть специальные законы противодействия врагам Америки, там, действительно, есть системный подход, как эти санкции разрабатываются. Достаточно все структурировано, взаимоподчинено. То есть там как бы есть система, матрица, в соответствии с которой американцы применяют те или иные санкции. На сегодняшний день США определили основные сектора российской экономики, которые чувствительны к воздействию санкций. Это, прежде всего, финансовый сектор, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор. Вот по этим основным сегментам российской экономики и бьют американские санкции", – говорит Кущ.

На фоне этого украинские санкции совпадают с американскими только по военно-промышленному комплексу. В то же время, в энергетическом и финансовом секторах наблюдается "полный вакуум" санкций.

"В отношении финансов есть условные санкции, которые применяются к российским банкам, но и они носят, скорее, фейковый характер. Почему? Потому что все эти банки благополучно продолжают функционировать и в украинской банковской системе", – замечает Кущ.

"По энергетическому сектору вообще парадоксальная ситуация, то есть с одной стороны, у нас конфликт с Российской Федерацией, с другой стороны, мы постоянно обижаемся на то, что часть транзита природного газа пойдет мимо нашей газотранспортной системы по "северным потокам". То есть здесь нужно понимать: или конфликт, или война, или сотрудничество. Здесь не может быть какого-то гибридного варианта - нельзя находиться в конфронтации и ожидать, что мы сохраним те направления сотрудничества, в том числе, и по транзиту газа, которые были до этого. Поэтому сегодня Кабинет министров, скажем так, плывет по течению. Это некие последние аккорды, которые наши министры пытаются еще сыграть перед своим уходом. Уходить нужно на мажорной, патриотической ноте - они должны отчитаться перед обществом, что они ушли на волне новых санкций против Российской Федерации", – резюмирует эксперт.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Алексеем Кущем: Зеленский - политический кабан, которого пытаются поставить в неудобную позицию два загонщика.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: