Как все было на самом деле: уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле

В свете популярности сериала "Чернобыль" о трагедии, произошедшей на ЧАЭС, журналисты собрали историческую хронику реальных видеозаписей с места событий сразу после взрыва реактора.

Запись опубликована изданием "Громадское" на странице в Facebook.

Видео смонтировано специально с целью предоставить зрителям некий фактчек событий, показанных в сериале телеканала HBO, и реальной хроники.

"Все обсуждают сериал НВО "Чернобыль", но так ли все было на самом деле? Уникальные документальные кадры первых часов после трагедии", - говорится в посте под видео.

В частности, в видеоряде отмечаются следующие "ляпы" – отсутствие черного дыма над реактором после взрыва, в реальности полицейские в масках ходили по улицам Припяти (в сериале такого не было), также никакого ощущения тревоги у горожан не было (в отличие от шоу), и дети как обычно играли во дворах, вплоть до эвакуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский журналист предложил американскому кабельному каналу HBO (авторам сериала "Чернобыль") задуматься над экранизацией событий, связанных с военной агрессией РФ против Украины.