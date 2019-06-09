Пьяный пенсионер в Херсонской области застрелил семейную пару

В субботу, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области пенсионер во время общего застолья застрелил мужчину и женщину, у которых был в гостях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Информация об убийстве поступила от жительницы райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Полиция прибыла на место и обнаружила 66-летнего пенсионера в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Мужчина рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.