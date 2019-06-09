RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 июня

20:59
Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов
20:47
Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах
20:37
Португалия - Нидерланды: стартовые составы
20:15
Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание
19:39
Пьяный пенсионер в Херсонской области застрелил семейную пару
19:15
Определился победитель мужского турнира "Ролан Гаррос"
19:08
В Бангладеш пропала группа украинских туристов: дипломаты раскрыли детали
18:52
Англия в тяжелейшем матче завоевала бронзовые медали Лиги наций: видеообзор
18:37
Актер "Квартала", журналист и аграрий: названы кандидаты в округах от Зеленского
18:20
Тим - Надаль 1-3: видео обзор матча Roland Garros
18:06
Под Киевом произошло кошмарное ДТП c погибшими: видео с места трагедии
17:38
Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пьяный пенсионер в Херсонской области застрелил семейную пару

воскресенье, 09 июня 2019, 19:39
переглянути новину українською

В субботу, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области пенсионер во время общего застолья застрелил мужчину и женщину, у которых был в гостях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Информация об убийстве поступила от жительницы райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Полиция прибыла на место и обнаружила 66-летнего пенсионера в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Мужчина рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: