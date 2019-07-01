Убить медиков и раненых: волонтер рассказал о подлой тактике оккупантов на Донбассе

Обстрел санитарного автомобиля Вооруженных сил (ВСУ) на Донбассе, в результате которого погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко, не является случайностью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Серж Марко.

По его словам, Россия представила боевикам большое количество противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

"Это классическая схема. Сначала вычисляют, какие полевые дороги идут к позиции. Затем выставляют огневую точку. А потом обстреливают наши позиции, пока на месте не появляются раненые. И когда на позиции приезжают медики, чтобы эвакуировать раненых - накрывают медевакуацию. ПТУР очень хорошо для этого подходит. Расчет прост - убить и медиков, и раненых. Это очень тяжелая утрата для подразделения... Это цинично, подло и нарушает правила войны. Но когда русских это волновало?" - отметил Марко.

Также он отреагировал на заявление Зеленского относительно данной атаки и подчеркнул, что "украинцев убивают, а гарант не может даже не то что обвинить, признать роль России в убийстве украинских граждан".

Как сообщал "Апостроф", боевики цинично опровергают свою причастность к обстрелу санитарного автомобиля ВСУ 1 июля.

Ранее стало известно, что 30 июня во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого под обстрел боевиков попали сотрудники полиции, в результате чего двое патрульных были госпитализированы.