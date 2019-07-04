Погибший на российской подлодке капитан оказался родом из Украины: фото

Минобороны России опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

Выяснилось, что среди погибших также был и уроженец Украины - 47-летний капитан 1 ранга Андрей Воскресенский, который родился и вырос в Севастополе.

В последние годы он проживал в Ленинградской области в городе Сосновый Бор. Воскресенский является кавалером трех орденов Мужества, ордена "За военные заслуги" и медали "За заслуги перед Отечеством 2-й степени". У него остались 15-летний сын и 23-летняя дочь.

По информации российской прессы, Воскресенский был зятем контр-адмирала Бедердинова Владимира Арифулловича, который 13 лет возглавлял Учебный Центр ВМФ в городе Сосновый Бор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на российской атомной подводной лодке АС-12 "Лошарик", где 2 июля погибли 14 офицеров, перед пожаром произошел взрыв.