​В Минске отреагировали на идею Зеленского по переговорам с Путиным

В МИД Беларуси заявили, что "готовы обеспечить встречу на высоком уровне", посвященную урегулированию ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции.

О этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Sputnik.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - сказал Макей.

Если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона, по словам министра иностранных дел, готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также главами США, Франции, Германии и Великобритании в Минске для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.

В Кремле уже заявили о том, что эта инициатива будет рассмотрена.

Как сообщал "Апостроф", днями президент Украины Владимир Зеленский заявил что ни он, на его команда не подписывала Минские соглашения.