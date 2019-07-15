Часть склона рухнула на пляж: появился рассказ очевидца оползня в Одессе

Во время схода оползня на пляж в Одессе, 14 июля, на берегу отдыхало три группы людей.

Об этом со ссылкой на рассказ очевидца пишет "04868.com.ua".

По словам свидетеля, из-за прохладной погоды людей на пляже было немного, в то время как обычно там множество отдыхающих.

"Все произошло мгновенно! На высоте 15 метров отломилась и рухнула вниз часть склона. Этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих. Невероятно повезло, что сегодня прохладно, и здесь нет толпы. Обычно есть. В зоне обрушения находились три группы людей, а я проходил мимо. Это произошло в 16:49. Нас окутало пылью, а земля дрожала, как при землетрясении (дрожь почувствовали и жители рядом расположенных домов). Потом оказалось, что супружеская пара успела как-то отскочить (женщине только посекло ноги падающими камнями); пожилая дама, которая отдыхала с детьми с другой стороны, тоже осталась невредимой; и наконец два человека, сидевшие прямо под склоном, буквально за минуту пошли купаться, все их вещи оказались под завалами. Поэтому я думаю, что там никого нет", – говорит очевидец.

Однако спасатели продолжают работу по разбору завалов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", был опубликован список улиц Киева, которым грозят оползни.