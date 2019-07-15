Сеть взбудоражило огненное ЧП под носом у боевиков в Донецке

В оккупированном Донецке произошло серьезное ЧП - сгорел колбасный цех, но новость о пожаре в городе боевики почему-то скрывают.

Об этом говорится на странице Necro Mancer в Twitter.

‏Так, о пожаре рассказали в социальных сетях. По словам жителей Донецка, в результате возгорания частично повреждена кровля здания, пострадавших нет.

В то же время отмечается, что данный цех якобы ранее должны были закрыть на карантин из-за отравлений.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер снял на видео свою прогулку по Донецку, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

Ранее экс-главарь ДНР Александр Ходаковский признался, до чего боевики довели Донецк.

Между тем, в сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке - студенты и их родители в шоке.