Я стрелял: что сказал на суде третий подозреваемый в деле Кирилла Тлявова

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщают УНН.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток", - отметили в прокуратуре.

По данным ресурса Insider, третий подозреваемый - 16-летний Кривошей Дмитрий. В зале суда его адвокат подчеркнул, что парень не имеет представления о том, где находится оружие. Сам подозреваемый признался, что стрелял, но не в мальчика.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершал, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда. Я прошу вас не брать меня под стражу. Ведь я действительно работаю всю неделю", - сказал Кривошей.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские подстрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Следствием установлено, что правоохранители в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения развлекались, стреляя в банки, рядом гуляли дети. Одна из пуль попала в голову мальчику, 3 июня он скончался в реанимации.

После случившегося полицейских уволили со службы. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Из-за убийства ребенка по всей Украине прокатилась волна протестов - люди требовали жесткого наказания для виновных.

Гибель Кирилла Тлявова расследуется по статьям "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц" и "грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика.

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Как сообщал "Апостроф", двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всего дня.