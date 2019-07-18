RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

19:23
Зеленский взял "на слабо" еще одного топ-чиновника: видео
19:11
Социология Active Group: в Раду проходят шесть партий, еще две - на грани
18:55
Российский топ-спортсмен совершил очередной хамский поступок
18:47
Суд в Киеве поставил точку в скандале с участием Онищенко в выборах
18:44
Соратник Порошенко Косюк профинансировал предвыборную кампанию мажоритарщика Андриевского
18:27
Обвиняемый в скупке голосов кандидат Киссе проигрывает на своем округе - соцопрос
18:25
Журналисты рассказали о 79 офшорах у депутатов Одесского облсовета: документ
18:25
В Киеве суд жестко наказал школьника, избившего одноклассника
18:22
В команде кандидата от "Слуги народа" по Киеву признались в создании "сетки" : видео
18:14
​Россия придумала, как избавиться от "грязной" нефти: СМИ раскрыли подлый план
18:00
Я стрелял: что сказал на суде третий подозреваемый в деле Кирилла Тлявова
17:43
Страшный пожар на студии аниме в Японии: число жертв резко выросло
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Я стрелял: что сказал на суде третий подозреваемый в деле Кирилла Тлявова

четверг, 18 июля 2019, 18:00
переглянути новину українською

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщают УНН.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток", - отметили в прокуратуре.

По данным ресурса Insider, третий подозреваемый - 16-летний Кривошей Дмитрий. В зале суда его адвокат подчеркнул, что парень не имеет представления о том, где находится оружие. Сам подозреваемый признался, что стрелял, но не в мальчика.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершал, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда. Я прошу вас не брать меня под стражу. Ведь я действительно работаю всю неделю", - сказал Кривошей.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские подстрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Следствием установлено, что правоохранители в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения развлекались, стреляя в банки, рядом гуляли дети. Одна из пуль попала в голову мальчику, 3 июня он скончался в реанимации.

После случившегося полицейских уволили со службы. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Из-за убийства ребенка по всей Украине прокатилась волна протестов - люди требовали жесткого наказания для виновных.

Гибель Кирилла Тлявова расследуется по статьям "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц" и "грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как сообщал "Апостроф", двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всего дня.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: