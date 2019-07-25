Под Харьковом в аварии погиб 34-летний комбат ВСУ: фото и видео

Во вторник, 23 июля, в Харьковской области в аварии погиб 34-летний комбат Александр Андриенко.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ Глеб Бабич на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла в 23:45, когда боец во время отпуска ехал в авто с женой, ребенком и братом. Остальные получили травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

"Выживать в сложном бою, и пойти в небо из мирной жизни - с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10 бригады...", - написал Бабич.

Прощание состоится 26 июля в Харькове по адресу улица Кричевского, 41 в 11:00.

Также собрат погибшего разместил реквизиты карты для тех, кто хочет помочь семье, ведь без отца остались трое детей, а младшему сыне Ване нет еще года.

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Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Харьковской области погиб боец АТО, который отправился на Донбасс в числе первых защитников страны в составе батальона "Слобожанщина" Денис Близнюк.