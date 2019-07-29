Катастрофа МН17 на Донбассе: боевика, причастного к перевозке "Бука", выпустили из тюрьмы

Боевики так называемой ДНР освободили из тюрьмы бывшего "начальника службы тыла" Дмитрия Куприяна, который был причастен к перевозке боевой машины "Бук", из которого сбили на Донбассе пассажирский Boeing 777.

Об этом сообщают Украинские Новости (УНН).

По данным СБУ, боевик Куприян с позывным "Батя" организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из него 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Напомним, Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении государственной границы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года его осудили к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Отмечают, что срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года. Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год. Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

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17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что "Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.

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Как сообщал "Апостроф", голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.