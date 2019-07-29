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В Сирии ликвидировали двух российских наемников, воевавших на Донбассе: фото

понедельник, 29 июля 2019, 16:03
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15 июля в Сирии ликвидировали троих российских военнослужащих, двое из которых воевали на Донбассе.

Об этом сообщает Новая газета.

Так, первый из них – это некий 32-летний Алексей Л. из российской Перми по кличке "Танкист". В 2004–2006 годах он прошел срочную службу в мотострелковой части, потом работал в Перми охранником. Осенью 2014 года вступил в батальон "Амур" при группировке "ЛНР", весной 2015 года перешел в "ЧВК "Вагнера". Он принимал участие не только в войне в Сирии, но и на Донбассе.

Второй – некий "Шаман" — 42-летний Давид Хонда, он же Петр Ш. из Хакасии (РФ). Срочную службу в 1995–1997 годах прошел в железнодорожных войсках. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Вернувшись из легиона, Хонда в 2014–2015 годах воевал на территории Луганской области, в незаконном вооруженном формировании "Витязь". В "ЧВК "Вагнера" Хонда был с сентября 2015 года, а в "Щите" появился с осени 2018-го. Похоронен на родине в Хакасии 25 июня 2019 года.

Что же касается третьего ликвидированного военнослужащего, то из его личных данных известна лишь кличка - "Кайрат".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские военнослужащие погибли в Сирии, попав в засаду в районе города Сухна, расположенного недалеко от Пальмиры.

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