RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

21:56
Советник Трампа высоко оценил достижения Кличко на посту мэра Киева
21:52
Сколько будут зарабатывать нардепы в новой Раде: озвучены интересные цифры
21:31
В Минске достигли важных договоренностей по Донбассу
21:23
"Динамо" в первом туре уверенно победило "Карпаты"
21:12
"Таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, задержали: опубликованы фото
21:11
Днепр-1 - Олимпик - 2-0: результат матча
21:03
Филарет обратился в суд из-за ликвидации УПЦ КП: появились подробности
20:53
"Шахтер" стартовал в чемпионате с тяжелой победы: видеообзор
20:31
В годовщину нападения на Гандзюк появилась реконструкция подготовки преступления: видео
20:30
В Киеве посреди дороги бегал пони: сеть взбудоражило видео
20:12
Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю
20:02
Скандальное заявление советника Зеленского на тренинге в Трускавце высмеяли фотожабами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве посреди дороги бегал пони: сеть взбудоражило видео

среда, 31 июля 2019, 20:30
переглянути новину українською

В среду, 31 июля, в Киеве прямо посреди дороги бегал пони - его ловили полицейские.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, вероятно, животное сбежало с парка.

Вскоре выяснилось, что патрульным все-таки удалось поймать пони.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - рассказали в Telegram-канале столичной полиции, опубликовав соответствующее фото.

Происшествие вызвало волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе на проезжую часть прямо перед автомобилем патрульной полиции выбежал конь без наездника.

Ранее полиция задержала мужчину, который разгуливал голым в окрестностях станции метро Левобережная в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: