В Киеве посреди дороги бегал пони: сеть взбудоражило видео

В среду, 31 июля, в Киеве прямо посреди дороги бегал пони - его ловили полицейские.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Автомобильный" в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, вероятно, животное сбежало с парка.

Вскоре выяснилось, что патрульным все-таки удалось поймать пони.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного - и он попал бы под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - рассказали в Telegram-канале столичной полиции, опубликовав соответствующее фото.

Происшествие вызвало волну комментариев в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе на проезжую часть прямо перед автомобилем патрульной полиции выбежал конь без наездника.

Ранее полиция задержала мужчину, который разгуливал голым в окрестностях станции метро Левобережная в Киеве.