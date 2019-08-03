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Есть раненные: боевики на Донбассе устроили новую провокацию против ВСУ

суббота, 03 августа 2019, 19:31
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За сутки субботы, 3 августа, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс.

Почему простая формула окончания войны дала сбой с первой попытки, читайте в материале "Апострофа": Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает.

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