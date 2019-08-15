Суд принял решение по подозреваемому в убийстве школьницы под Кропивницким: видео

Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве школьницы из Кировоградской области Дианы Хриненко.

Как сообщает ТСН, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Сам подозреваемый от комментариев отказался.

По данным полиции, мужчина проживает в соседнем селе с убитой им девушкой. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Напомним, что подозреваемого в убийстве школьницы задержали польские правоохранители, после чего его передали Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото прощания с 17-летней Дианой Хриненко, которая исчезла под Кропивницким в августе 2018 года. Согласно версии следствия, на девушку напали возле ее дома и только весной ее тело было найдено в поле неподалеку.