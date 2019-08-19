Авто влетело в столб: смертельное ДТП с такси под Киевом попало на видео

В сети опубликовали видео страшной аварии с автомобилем такси Renault Logan на Гостомельской трассе под Киевом (участок Святошинского района).

Запись разместило издание "Информатор".

Напомним, авто службы такси Uklon врезалось в столб. Сначала его боком вынесло на встречную полосу. Там он, к счастью, не столкнулся с другими машинами, но влетел в препятствие. Вследствие аварии погибла женщина, еще двое мужчин госпитализировали в больницу.

Появилось видео момента аварии.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп 16 августа около 9:30 утра произошла авария, в результате которой погиб 6-летний ребенок.

Как сообщал "Апостроф", в городе Пермь (Россия) автобус врезался в стену здания, в результате аварии пострадали более 20 человек, а один - погиб.