Ядерное ЧП в России: появились первые фото и видео с места взрыва

В сети опубликовали фотографии и видео с места взрыва реактивной установки в городе Северодвинск Российской Федерации.

Последствия взрыва показали жители Ненокса, расположенного рядом с Северодвинском.

На одном из скриншотов показан снимок двух понтонов, один из них стоит прямо у кромки пляжа, второй, расположенный в нескольких десятках метров от берега и практически разрушен.

"Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут", - прокомментировал снимки их автор.

Также западные специалисты показали снимки с расположением участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Очевидно, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу.

Подтверждают данные доводы спутниковые снимки побережья в районе Нёноксы, сделанные компанией Maxar.

Специалисты говорят, что само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Неноксы не угрожает городу, но вот прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может нести угрозу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.