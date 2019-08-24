RU  UA  EN

воскресенье, 25 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 августа

16:59
В Днепре дети подожгли ребенка на улице: подробности жуткого ЧП и фото
16:31
Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео
16:25
Карпаты - Заря - 0:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
16:18
Подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем: фото
15:58
Они могут только так обнять отцов: сеть растрогали фото с детьми погибших бойцов ВСУ
15:40
Под Киевом произошло смертельное ДТП с фурой: подробности и фото с места
15:27
Ломаченко удивил заявлением о завершении карьеры
15:15
Настоящий "слуга": сеть взбудоражило видео развлечений Богдана на День Независимости во Франции
15:02
Юная украинка защитила титул чемпионки мира в тяжелой схватке: видео
14:54
Едва стояла на ногах: на курорте Кирилловка "отметилась" пьяная мать с ребенком, видео
14:45
На Донбассе погиб боец ВСУ, много раненых: тревожные новости с фронта
14:36
Интерпол не допустит розыска экс-главы НКРЭКУ Вовка по делу "Роттердам+" - Москаль
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ядерное ЧП в России: появились первые фото и видео с места взрыва

суббота, 24 августа 2019, 09:22
переглянути новину українською

В сети опубликовали фотографии и видео с места взрыва реактивной установки в городе Северодвинск Российской Федерации.

Последствия взрыва показали жители Ненокса, расположенного рядом с Северодвинском.

На одном из скриншотов показан снимок двух понтонов, один из них стоит прямо у кромки пляжа, второй, расположенный в нескольких десятках метров от берега и практически разрушен.

"Так выглядит смерть. В сторону устья [реки Верховки] даже не смотрим. Только в сторону Сюзьмы (соседний поселок, 7 километров к западу по побережью от Нёноксы). Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут", - прокомментировал снимки их автор.

Также западные специалисты показали снимки с расположением участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Очевидно, что после аварии их оттащили к берегу – причем военные не стали заводить зараженные радиацией плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу.

Подтверждают данные доводы спутниковые снимки побережья в районе Нёноксы, сделанные компанией Maxar.

Специалисты говорят, что само по себе расположение зараженной платформы в нескольких километрах от Неноксы не угрожает городу, но вот прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может нести угрозу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: