Они могут только так обнять отцов: сеть растрогали фото с детьми погибших бойцов ВСУ

Пользователей интернета растрогали фотографии детей бойцов Вооруженных сил Украины, которые погибли в зоне боевых действий на Донбассе.

Соответствующие снимки, сделанные на Марше защитников в Киеве в субботу, 24 августа, в День Независимости, разместил на своей странице в Twitter пользователь под ником "Позывной Колым".

"Фото сделаны …. во время шествия защитников Украины! Это дети воинов. Они только так сейчас могут обнять своего отца! У меня все!" - отметил он в подписи к фото.

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Как сообщал "Апостроф", на Майдане Независимости в Киеве произошла кровавая потасовка из-за криков "Ганьба!" в адрес президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском.