Дочь от смерти спас случай: фото и подробности про убитую в Чернигове семейную пару

Появились новые подробности дерзкого убийства супружеской пары в Чернигове 17 августа. Выяснилось, что в этот день жертвой нападавших могла также стать и дочь погибших.

Как сообщает "Комсомольская правда", в этот день ребенок также был с родителями на речке, однако из-за плохой погоды она вместе с бабушкой и дедушкой отправилась домой.

Преступников задержали спустя несколько часов, а их главной целью была старенькая машина супружеской пары.

Как пишет издание, знакомые погибших называют их образцово-показательной семьей.

"Они как в сказке - всегда были вместе, веселые, позитивные. Я ни разу в жизни не видела, чтобы Лера была угрюмой или не в настроении. Утром Майю привезут в школу, после уроков – встречают, никогда не расставались. Вот и умерли в один день…" - говорят родители дочки погибшей пары.

Восьмилетнюю Майю будут воспитывать бабушка и дедушка.

Что касается убийц, то им грозит пожизненное заключение.

Ранее "Апостроф" публиковал фото подозреваемых в жестком убийстве.