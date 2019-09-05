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Дочь от смерти спас случай: фото и подробности про убитую в Чернигове семейную пару

четверг, 05 сентября 2019, 00:34
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Появились новые подробности дерзкого убийства супружеской пары в Чернигове 17 августа. Выяснилось, что в этот день жертвой нападавших могла также стать и дочь погибших.

Как сообщает "Комсомольская правда", в этот день ребенок также был с родителями на речке, однако из-за плохой погоды она вместе с бабушкой и дедушкой отправилась домой.

Преступников задержали спустя несколько часов, а их главной целью была старенькая машина супружеской пары.

Как пишет издание, знакомые погибших называют их образцово-показательной семьей.

"Они как в сказке - всегда были вместе, веселые, позитивные. Я ни разу в жизни не видела, чтобы Лера была угрюмой или не в настроении. Утром Майю привезут в школу, после уроков – встречают, никогда не расставались. Вот и умерли в один день…" - говорят родители дочки погибшей пары.

Восьмилетнюю Майю будут воспитывать бабушка и дедушка.

Что касается убийц, то им грозит пожизненное заключение.

Ранее "Апостроф" публиковал фото подозреваемых в жестком убийстве.

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