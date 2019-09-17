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Волонтеры выдвинули неожиданную версию убийства в Мариуполе боевика ДНР

вторник, 17 сентября 2019, 11:58
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Волонтеры предположили, что боевика так называемой ДНР Романа Джумаева могли ликвидировать его собратья-террористы.

Об этом сообщает волонтерский ресурс InformNapalm.

Также волонтеры привели в пример старое интервью Джумаева. Там он не скрывая лица рассказал все подробности пребывания в "ополчении", о том, как защищал "русский мир" и убивал украинцев.

Рассказал также, что виделся в Беларуси со многими своими соотечественниками и потенциальными боевиками, которые могут продолжить "отжимать" и убивать, но уже на улицах белорусских городов.

"Я здесь уже много людей встретил, которые были и в ДНР и в ЛНР . Наших здесь на самом деле много. Очень много людей я просто случайно встретил. Я встретил человека (сам он с казаков), с которым мы вместе помогали раненым, когда железнодорожный вокзал разбомбили в Донецке... Так что отправлять запрос (на экстрадицию - ред.) придется на многих", - рассказывал Джумаев.

Как сообщал "Апостроф", боевик так называемой ДНР Роман Джумаев угрожал жителям Мариуполя.

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