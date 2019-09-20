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Суд в Киеве принял скандальное решение по подозреваемым в резонансном убийстве

пятница, 20 сентября 2019, 13:59
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Шестеро подозреваемых в резонансном убийстве директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного вышли на свободу по решению суда.

Об этом сообщает агентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение принимал Киево-Святошинский суд Киевской области. Судья Максим Медведский выпустил на свободу также и возможного организатора убийства.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры, не избрав им никакой меры пресечения.

Судья постановил арестовать только одного подозреваемого.

Ходатайство по остальным четверым подозреваемым рассматривала судья Людмила Ковальчук. Она отказалась арестовывать подозреваемых и отправила их под домашний арест.

Источники агентства сообщают, что за решение судья Медведский якобы получил 120 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

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