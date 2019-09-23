"Черная полоса" продолжается: еще одно ДТП с автобусом в Украине унесло много жизней, фото

Смертельное ДТП произошло утром понедельника, 23 сентября, под Киевом на Харьковской трассе, где столкнулись грузовик и автобус.

За последние три дня это уже третья авария с участием пассажирского транспорта.

По данным полиции, в стоящий на обочине пассажирский автобус врезался грузовик Iveco. От столкновения автобус отбросило на стоявших впереди людей. Под колесами оказалось трое мужчин, двое из которых погибли на месте. Третий пострадавший умер по пути в больницу.

Съехавший с автотрассы Iveco остановился только после столкновения с еще одним грузовиком, в который он въехал позже.

Причины аварии пока неизвестны, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине произошли две жуткие аварии с пассажирскими маршрутками и грузовиками - в Одесской и Житомирской областях.